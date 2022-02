Cervia saluta per l'ultima volta Gianni Batani: "Umile e laborioso, un esempio da imitare"

Si svolgono lunedì mattina, a Pinarella di Cervia, i funerali di Gianni Batani, titolare del gruppo 'Batani Select Hotels' insieme alla famiglia, morto dopo aver contratto il Covid all'età di 53 anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in questo triste momento per la comunità cervese e romagnola tutta.

"Addolorati per il grave lutto che li ha colpiti, ci uniamo con sincerità e affetto al dolore della famiglia Batani per la prematura scomparsa di Gianni, fratello della nostra consigliera Paola - scrivono dalla Cooperativa bagnini di Cervia - Il presidente e il consiglio di amministrazione esprimono tutto il proprio cordoglio alla mamma Luciana e alle sorelle Paola e Cristina. Ricorderemo Gianni Batani con orgoglio, come un socio di grande educazione, cordialità e intelligenza, esempio di intraprendenza e modestia, punto di riferimento, insieme alla famiglia, dell'hotelleria ricettiva a livello nazionale che oggi lascia un grande vuoto nella comunità cervese. Terremo stretto il ricordo della sua umiltà unita alla laboriosità, un esempio da imitare per continuare a lavorare per il futuro del turismo di Cervia".