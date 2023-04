Cervia, lo Sciame di Biciclette 'inaugura' la nuova pista ciclabile che collega la città alle Saline

Domenica l’iniziativa "Sciame di biciclette" ha percorso la nuova pista ciclabile che da via Galilei porta al Centro visite saline. Oltre un centinaio di persone, fra adulti, bambini e ragazzi, hanno aderito alla pedalata in compagnia di circa 16 chilometri con qualsiasi tipo di bicicletta, che si inserisce nella campagna “Liberiamo l’aria” promossa dalla Regione Emilia Romagna.

La partenza, avvenuta da Piazza Garibaldi, arrivando alla casa delle Aie e ritornando attraverso Milano Marittima, è terminata percorrendo la nuova pista ciclabile di via Galilei che tramite il sottopasso di via Bova giunge al Centro Visite Saline. Il percorso collega in sicurezza il centro di Cervia e il Centro Visite Saline. La nuova pista ciclabile imbocca via Galilei e attraverso il nuovo ponticello sul canale percorre il lato sud dello stesso fino a congiungersi al sottopasso di Via Bova e termina al Centro Visite. Ha una larghezza di due metri e mezzo e la sua lunghezza totale è di 722 metri compreso il ponticello di 18 metri.