Cervia, sei nuovi agenti per la Polizia Locale. Operativi anche gli "Street tutor"

Dopo pochi giorni di insediamento della nuova amministrazione, arrivano alcune proposte operative sui temi della sicurezza e della legalità per Cervia. "La nuova Giunta propone alcune strategie per dare ulteriore attenzione e risposte a queste tematiche, partendo anche dalla visione positiva e dal supporto costruttivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, fondamentale per la qualità del ben vivere - spiegano il sindaco Matteo Missiroli e l'assessore alla Sicurezza, Gianni Grandu -. L’obiettivo è garantire un livello di sicurezza del territorio stabile, in termini di contrasto alla microcriminalità con presidi di Pubblica Sicurezza, per questo si è iniziato a implementare risorse ed azioni strutturali e coordinate a tutti i livelli con concreta collaborazione tra la Polizia locale e le altre Forze dell’Ordine. Anche quest’anno dal 1° luglio sono attivi sul nostro territorio, oltre ai rinforzi dell’Arma del Carabinieri e della Guardia di Finanza, il presidio estivo della Polizia di Stato a Pinarella, inoltre continua la collaborazione tra comandi della Polizia locale di Ravenna e Cervia".

"La Polizia locale di Cervia, sta dando il massimo impegno ed ha già effettuato efficaci interventi operativi, inoltre è anche presente nel punto serale/notturno a Milano Marittima nei fine settimana, e con l’ufficio mobile a Pinarella e Tagliata - viene rimarcato -. L’amministrazione comunale ha assunto 6 nuove figure di operatori della sicurezza denominati “Street tutor” (operatori di strada), all’interno del progetto della regione Emilia-Romagna denominato “Sicuramente insieme”, che saranno impiegati per tre sere alla settimana, fino al termine dell’estate, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica nella aree di maggiore presenza ed affollamento ed in particolare a Milano Marittima. A questi sono stati affiancati ulteriori 6 agenti di rinforzo, assunti ex novo grazie alle disponibilità della graduatorie dei comuni vicini, per essere impiegati da subito nel servizio di prevenzione e vigilanza, aumentando così la presenza degli agenti sul territorio".

"La città ha riposto in noi molta fiducia - rimarcano gli amministratori -. Vogliamo rispettare gli impegni presi in campagna elettorale. Con forza e determinazione costanti saremo sul territorio con l’impiego straordinario di uomini e risorse a disposizione. La sicurezza per noi è un tema fondamentale e metteremo a disposizione risorse ed energie per raggiungere risultati che garantiscano la legalità e la sicurezza pubblica per cittadini e turisti. Coinvolgeremo le realtà sociali, le associazioni di categoria della città, i responsabili delle Forze di polizia, che ringraziamo fin da subito per la fiducia e la piena disponibilità per il raggiungimento degli obiettivi. Faremo anche una riflessione complessiva sulla diffusa situazione di disagio collettivo e individuale soprattutto nelle fasce di età giovanile e del mutamento sociale. Infine ci teniamo a sottolineare, che la nostra è una città sicura, che ha raggiunto ottimi livelli di sicurezza e di qualità della vita, basti pensare al debellamento dell’abusivismo commerciale e al nostro Piano sulla sicurezza. Riteniamo che alcune situazioni di disordine, relative ai tafferugli giovanili, non debbano essere sottovalutate, ma non debbano essere generalizzate, perché Cervia è una città sicura e vive nella legalità".