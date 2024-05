Cervia si "rifà il look": interventi a strade ed edifici pubblici

Nel pomeriggio di venerdì verrà riaperto alla circolazione il tratto di viale Italia compreso fra via val d'Ossola e via Mezzanotte a Cervia. Il tratto fra via Lomellina e via val d'Ossola verrà aperto nella giornata di martedì a causa di problemi tecnici della ditta esecutrice. L'amministrazione comunale si scusa per questo lieve ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Dopo l'intervento di rifacimento dell'asfalto in via Martiri Fantini e nella rotonda Pertini proseguono gli interventi nelle strade di ingresso a Cervia. Attualmente l'intervento riguarda via Pineta Formica a cui seguirà via Tritone con la rotonda delle Pleadi ed infine via Ascione. Nei prossimi giorni si concluderanno i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Malva Nord previsti nell’appalto degli interventi di manutenzione delle strade della costa.

Seguiranno gli altri interventi che riguardano varie strade di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata alcune delle quali interessate anche dal passaggio del Tour de France. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici sono in corso i lavori di ripristino degli intonaci esterni e di tinteggiatura del Teatro comunale. Sono previsti anche interventi di ripristino negli intonaci dei palchi.