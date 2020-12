Cervia, stanziati contributi economici per le associazioni sportive

Un contributo stanziato dal comune di Cervia per le Associazioni sportive del territorio. L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire a sostegno di società ed associazioni sportive con sede legale e operativa nel Comune di Cervia, affiliate a Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, riconosciute dal CONI, la cui attività è stata limitata e danneggiata, anche economicamente, durante l’emergenza COVID-19. Il sostegno si concretizzerà attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto che non potrà essere superiore a 1.200 euro.

I requisiti per richiedere il contributo sono i seguenti:

l’Associazione deve avere sede legale e operativa nel comune di Cervia;

gli atleti tesserati devono essere residenti;

l’ attività deve essere stata sospesa nel periodo di “lockdown”;

le associazioni devono essere state operanti dalla data del 24/10/2020 e devono essere attive alla data di scadenza dell’avviso pubblico e alla data di liquidazione del contributo.

L’erogazione dei contributi economici sarà effettuata in un’unica soluzione per le domande pervenute entro il 31 dicembre, sino all’esaurimento dello stanziamento disponibile.

“Un contributo importante che l’amministrazione ha messo a disposizione delle Associazioni sportive per supportarle un questo momento difficile” ha dichiarato l’assessore allo sport Michela Brunelli “Questa amministrazione crede nei valori dello sport e da sempre ha investito in tal senso, per questo motivo ha deciso di stanziare dei fondi propri per aiutare le realtà, duramente penalizzate nei mesi di emergenza. Un contributo non solo economico, ma anche di sostegno alle associazioni che favoriscono l’attività sportiva tra i giovani nei confini comunali”.

Per eventuali informazioni relative alla presentazione delle domande e alla compilazione del modulo è possibile rivolgersi telefonicamente al Servizio Cervia Informa il lunedì/martedì/giovedì/venerdì dalle 8,30 alle 13,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (telefono 0544/979350) e al Servizio "Servizi alla Comunità" - Ufficio Sport (tel. 0544/979361 0544/979372 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.