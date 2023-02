Cervia, tre incontri dedicati alla famiglia

ll Servizio SeiDonna del Comune di Cervia, in collaborazione con la Sala Malva Nord, propone un ciclo gratuito di 3 incontri dedicati alla famiglia per iniziare questo nuovoviaggio verso una cultura genitoriale informata e consapevole.

Durante gli appuntamenti verranno dati informazioni e suggerimenti sulle prime cure del neonato, su come iniziare lo svezzamento senza stress e qualche consiglio utile sul sonno dei nostri piccoli.

Sabato 25 febbraio 2023 alle ore 10.00, presso la Sala Malva in via Papaveri n. 43, si svolgerà il primo incontro dal titolo “Prime cure: igiene e cura del cordone ombelicale, contenimento e contatto, pianto e primo bagnetto”, condotto da Giulia Manfredini, Puericultrice (in formazione).

I successivi incontri si terranno sabato 25 marzo 2023 e sabato 22 aprile 2023 sempre alle ore 10.00 presso la Sala Malva Nord e verranno affrontati rispettivamente i temi del divezzamento e del sonno.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979266