Cervia, un incontro di approfondimento per la proibizione delle armi nucleari

In concomitanza con l’entrata in vigore del Trattato di proibizione delle armi nucleari TPNW, precisamente il 22 gennaio 2021, la mobilitazione “Italia, ripensaci” promossa da Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica organizza un incontro online per delineare i percorsi della propria azione nel 2021. Un appuntamento di riflessione ed approfondimento al quale parteciperà anche l’Assessore alla Pace di Cervia Michela Brunelli. L'incontro è in programma venerdì 15 gennaio dalle 17.30.

A partire dal lavoro con gli Enti Locali di tutta Italia (che sostengono numerosi le strade per il disarmo nucleare) per arrivare al confronto con la politica e i rappresentanti Parlamentari con cui si intende sollecitare un dibattito che porti all’adesione al TPNW da parte del nostro Paese.

La Città di Cervia sostiene la campagna “Italia, ripensaci” ed anche Lead City per l’Italia di Mayors for Peace Sindaci Per La Pace (www.mayorsforpeace.org), un'organizzazione mondiale, nata nel 1982 per la volontà dell’allora sindaco di Hiroshima Takeshi Araki e che conta ad oggi l’adesione di 8.002 città provenienti da 165 paesi.



Il link per seguire l'incontro: https://retepacedisarmo.org/evento/costruiamo-il-disarmo-nucleare-passo-dopo-passo-italia-ripensaci-incontra-le-citta-e-la-politica/