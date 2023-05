Cervia, una riunione straordinaria della Giunta per affrontare l'allerta meteo

Dopo l’incontro del Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), convocato dal prefetto di Ravenna nel tardo pomeriggio di oggi per fare il punto sulle previsioni meteorologiche fatte da Arpae per martedì e mercoledì, domenica sera il sindaco di Cervia, Massimo Medri, ha convocato una giunta straordinaria, con la presenza di tutti i dirigenti del Comune e dei responsabili della Protezione civile comunale. Obiettivo dell’incontro è stato quello di valutare la situazione e mettere in campo tutte le misure necessarie per affrontare l’ondata di maltempo prevista per i prossimi giorni, durante i quali potrebbero verificarsi criticità legate alle intense piogge e temporali, al forte vento e allo stato del mare, sia al largo sia sulla costa, che potrebbe provocare mareggiate. Lunedì mattina è già convocato un nuovo incontro del CCS per valutare gli aggiornamenti sull’evento meteorologico previsto. A seguito dell’incontro con il prefetto e gli altri sindaci della provincia si valuteranno eventuali chiusure di scuole e impianti sportivi per martedì e mercoledì e ne verrà data tempestiva comunicazione, così come di altre misure che verranno messe in campo.