I ‘Cerviaman’ hanno raccolto 25mila euro per Azzurra: nel 2023 si punta a realizzare un centro diurno per disabili

25mila raccolti nel 2022 e nuovi grandi progetti in programma per il nuovo anno. Si è svolta giovedì pomeriggio, presso la Darsena del Sale di Cervia, la presentazione dei risultati 2022 e dei nuovi progetti per il 2023 dei 'Cerviaman'. Sono intervenuti per l'occasione Massimo Medri, sindaco di Cervia, Michela Brunelli, assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Roberto Bagnolini e Matteo Tarroni, ideatori 'Cerviaman', Marco Casetti, presidente della polisportiva ‘Saline Romagna A.S.D.’ e Silvia Giambi, mamma di Azzurra.

Tanti i traguardi raggiunti nel 2022. Lo scorso 23 giugno è stata ufficializzata la nascita della squadra dei ‘Cerviaman’ grazie alla collaborazione con la Polisportiva "Saline Romagna A.S.D." - presieduta da Marco Casetti. In quella serata è stato presentato anche il progetto benefico 2022 con l'obiettivo di sostenere Azzurra, una ragazza cervese affetta dalla sindrome di Rett, e l'Airett, (Associazione Italiana Rett). A settembre i ‘Cerviaman’ hanno partecipato per la prima volta come squadra ad Ironman Italy Emilia Romagna indossando i colori blu e giallo della città e correndo per Azzurra.

1000 le magliette vendute per sostenere il progetto solidale per il quale il gruppo si è messo a disposizione con senso di responsabilità. La città ha risposto con un entusiasmo inaspettato, regalando un incalcolabile senso di partecipazione. In tanti sono stati coinvolti direttamente e non si sono tirati indietro; altri - dopo avere conosciuto lo spirito dei ‘Cerviaman’ - hanno deciso di entrare a fare parte del gruppo e sostenere la causa. Tagliato un traguardo, iniziano già le nuove sfide: nel 2023 i ‘Cerviaman’ correranno con Filippo, un ragazzo cervese affetto da tetraplegia.

Ma i ‘Cerviaman’ non sono solo raccolta fondi e partecipazione ad Ironman Italy Emilia Romagna. Lo spirito che anima il gruppo è anche quello di diffondere i valori dello sport: rispetto, solidarietà, sostegno, aiuto, determinazione, disciplina. Per questo, uno dei progetti per il 2023 sarà avviare una collaborazione con le scuole elementari del territorio per sensibilizzare i più piccoli. Le persone che hanno dimostrato in questi anni il loro sostegno ai ‘Cerviaman’ sono cresciute sempre di più, e ringraziarle una ad una sarebbe impossibile. Sappiamo che la città tutta ha contribuito per portare avanti la causa di Azzurra e il desiderio è di rivedervi anche nel 2023 con Filippo.

Roberto Bagnolini e Matteo Tarroni hanno commentato: "Per noi, dopo cinque anni, è un traguardo che non avremmo mai pensato di raggiungere. È nato tutto per caso, e negli anni il gruppo è cresciuto sempre di più diventando ufficialmente una squadra, rappresentando la città di Cervia in Italia e nel mondo. Chiudiamo un anno nel quale, grazie a tante dimostrazioni di generosità, abbiamo raccolto 25.000 euro che andranno a Silvia, mamma di Azzurra. Ogni volta restiamo stupiti dalla generosità delle persone quando si tratta di aiutare il prossimo. 1000 le magliette acquistate che ormai, ci rendiamo conto, sono diventate un simbolo per la città legato all’appartenenza ai valori dello sport e della solidarietà. Questo è il nostro impegno più importante: diffondere i valori dello sport, fatti di solidarietà, aiuto verso chi ha bisogno e rispetto degli altri. Ciascuno può fare qualcosa per gli altri che sono in difficoltà, anche un semplice sorriso. Dal 2023 ci aspettiamo un anno durante il quale crescere ancora insieme a tutta la comunità che ci sta sostenendo e portare avanti la nuova causa benefica".

Marco Casetti ha spiegato: "Oggi è una giornata molto importante per me e per la polisportiva. Grazie allo sport e ai ‘Cerviaman’ siamo riusciti ad aiutare Azzurra - ma anche altre bambine affette dalla stessa sindrome. Ora, in attesa di Ironman 2023 e alla nuova causa di solidarietà che porteremo avanti, quest’anno abbiamo acceso un’altra sfida: un progetto con le scuole elementari del comune di Cervia per promuovere e diffondere i valori dello sport. Abbiamo aperto un tavolo con l’amministrazione comunale e le basi per avviarlo ci sono tutte. Anche questa è una grande soddisfazione".

Silvia Giambi ha concluso. "Grazie a voi tutti oggi la sindrome di Rett è una malattia più conosciuta. Le persone si sono documentate sulla malattia e sui progetti di Airett che sostiene a 360 gradi le nostre bimbe. Ho notato con piacere un approccio diverso delle persone che incontravano Azzurra in giro perché finalmente molti di loro l’hanno vista con altri occhi, quelli che guardano oltre la disabilità, quelli che non si aspettano una risposta verbale salutandola - ma sanno che è sufficiente un sorriso e uno sguardo. Il risultato è stato immenso anche dal punto di vista della somma raccolta. I 25.000 euro saranno così destinati: 10.000 euro ad Airett per i progetti a favore delle ragazze dagli occhi belli, 5.000 euro ad ‘Anffas’ Cesena. I restanti 10.000 euro verranno usati per l’acquisto di una nuova carrozzina per Azzurra che risponda alle sue esigenze posturali e a materiale per allestire una sorta di mini palestra in casa in modo da avere sempre la possibilità di mantenersi in allenamento, del resto come tutti gli Ironman che si rispettino, anche lei non può permettersi di mollare. Grazie davvero a tutti e adesso corriamo con Filippo. Il ricavato andrà a contribuire alla realizzazione di un centro diurno a Cervia dedicato ad attività per ragazzi con disabilità".