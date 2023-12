Cgil e Federconsumatori organizzano un incontro sulle comunità energetiche cooperative

Lunedì 11 dicembre si terrà a Faenza l’incontro pubblico dal titolo “Un efficace strumento di utilizzo delle fonti rinnovabili: le comunità energetiche cooperative”, che intende portare una riflessione sui vantaggi e le opportunità di questo modello per i consumatori. L’appuntamento è organizzato da Cgil e Federconsumatori, con il patrocinio del Comune di Faenza, e si terrà alle 18 nella sede di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1. Sarà presieduto da Davide Conti, della segreteria provinciale della Cgil di Ravenna, e sarà introdotto da Fabrizio Ghidini di Federconsumatori Emilia Romagna. Interverrà Emiliano Galanti di Legacoop Romagna e le conclusioni sono affidate a Luca Ortolani, assessore all’Urbanistica e ambiente del Comune di Faenza.