L'Italia a Morsi arriva a Ravenna: Chiara Maci 'sgrana' le cozze e si innamora dei cappelletti

Ravenna protagonista della puntata di mercoledì sera del programma di Food Network 'L'Italia a Morsi'. La trasmissione culinaria, condotta da Chiara Maci - che va alla scoperta dei produttori locali e delle specialità del Bel Paese, incontrando i custodi della tradizione culinaria italiana che hanno deciso di aprire le porte della loro casa, ma soprattutto della loro cucina, con la formula dell’home restaurant - ha fatto tappa nella nostra città la scorsa estate, e mercoledì sera la puntata è andata in onda.

Nella puntata dedicata a Ravenna, Chiara Maci si aggira per il centro storico, poi va a Marina di Ravenna e salta su una barca dei pescatori sub per scoprire i segreti della cozza selvatica. A seguire si reca al Mercato Coperto a imparare l'arte della pasta fresca dalle sfogline che preparano i cappelletti con ripieno di ricotta, squacquerone e parmigiano. Infine assaggia le 'Caterine', i biscotti della tradizione ravenante, al caffè Alighieri e va a cena da Cristina, custode della tradizione, che le propone un menù composto da piadina con erbe di campo, crostini con patè di selvaggina, risotto con la folaga di valle, cotoletta ripassata con pomodoro e piselli e zuppa inglese. Già nel 2020 la food blogger aveva girato una puntata del suo programma nel ravennate, innamorandosi della nostra piadina.