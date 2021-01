La food blogger Chiara Maci 'stregata' dalla piadina di Lugo: "Un ricordo indelebile"

"La Romagna ha una capacità: mette di buon umore". Come non essere d'accordo con le parole di Chiara Maci? Giovedì la celebre food blogger bolognese - ma ormai milanese d'adozione - ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con il suo pranzo: una piadina di Lugo con zucchine saltate, pecorino dolce e petto di tacchino al forno. "Ogni tanto mangio qualcosa di veloce anche io", ha scritto la Maci commentando la fotografia.

Tanti i follower curiosi che hanno voluto sapere da dove provenisse la piadina - non facilissima da reperire a Milano, almeno quella "romagnola doc". "Me le ha mandate la Piadina della Baracchina, e io le congelo", spiega la Maci. La food blogger, infatti, in autunno ha girato una puntata del suo programma 'L'Italia a Morsi' proprio a Lugo, e tra le attività visitate c'è anche la Piadina della Baracchina. "Abbiamo fatto insieme piadina e cassoni - spiega Alba Gordini, la titolare del locale - Visto che è una persona molto carina e gentile ho voluto farle un regalo, così per Natale le ho mandato un pacco con piadine, cassoni, biscotti senza glutine...".

"La nostra piadina è molto ricca, perchè mettiamo sia il latte che l'uovo, oltre che lo strutto - ha spiegato Alba durante la puntata della trasmissione a Chiara Maci - Siamo attivi dal 1982, questa piadineria è nata con una storia d'amore: mia mamma è sarda ma doveva rimanere qui a Lugo per lavoro per un anno. Poi ha conosciuto mio padre, romagnolo doc, si sono sposati e sono nata io. Lei poi ha iniziato a lavorare in un chiosco di piadina: mio padre, da buon imprenditore, ha deciso di acquistare il chiosco. Io sono cresciuta a piadine! Mi ha insegnato mia mamma a fare la piadina, venivo qui e lei a volte mi faceva lavorare l'impasto". "Quando sei in Romagna e vai in una baracchina, sai che il ricordo della piadina che mangerai sarà indelebile", conclude Chiara Maci.