"Chiedimi se sono felice": emozioni, paure e relazioni degli adolescenti dopo 2 anni di pandemia

Venerdì 8 aprile alle 18:30 alla Sala del Consiglio di San Pietro in Vincoli in via Pistocchi 41/A, alla presenza dell'assessora al decentramento Federica Moschini, del Presidente del Consiglio Territoriale e della dottoressa Alessia Scotti, Arcigay Ravenna presenta il progetto "Chiedimi se sono felice - Parliamo del mondo, parliamo di noi."

Il percorso, ideato e condotto dalla dottoressa Scotti, psicologa e specializzanda in psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, è formato da sei incontri dedicati agli adolescenti, per confrontarsi su emozioni, paure, crescita e relazioni dopo due anni di isolamento sociale. L'incontro di presentazione è aperto a tutta la cittadinanza, i successivi incontri, ciascuno dedicato ad un tema specifico, sono rivolti ad un gruppo di ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni.

"Trovo che per le nostre giovani ed i nostri giovani sia un'importante occasione di confronto su temi stimolanti", commenta Ciro Di Maio, presidente del circolo ravennate di Arcigay, che prosegue dichiarandosi felice che il Comune abbia voluto supportare questo progetto partendo dalle zone decentrate del nostro territorio.