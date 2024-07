Chili di cocaina nascosti nel doppio fondo dell'auto: 4 arresti e sequestro da 360mila euro

Quattro persone finite in carcere e altre tre con un divieto di dimora nella provincia di Parma, tutte di nazionalità albanesi, e il sequestro di 360mila euro - ritenuto il profitto di un traffico di droga che ha toccato anche Cervia - ai danni di quindici persone per ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio e spaccio di cocaina: sono le misure emesse dal Gip ed eseguite dalla Guardia di Finanza in un'inchiesta per detenzione e spaccio di cocaina. Le indagini, con pedinamenti e l'uso di una telecamera in un luogo aperto nella periferia della città, hanno ricostruito gli acquisti e hanno permesso di fare sequestri di sostanza negli scorsi mesi.

Il principale indagato, con il ruolo di grossista - destinatario della misura cautelare in carcere - è risultato essere nullatenente nonostante conducesse una vita agiata e dimorasse, con il proprio nucleo familiare, in una villa nella periferia di Parma che sarebbe stata utilizzata come magazzino logistico per la sostanza stupefacente. Stando alla ricostruzione delle Fiamme Gialle, l'uomo avrebbe avuto contatti in grado di garantirgli forniture costanti di cocaina per quantitativi considerevoli, che avrebbe pagato 27.000 euro al chilogrammo, per poi rivenderla a 40.000 euro al chilogrammo.

Nei suoi confronti e a carico di altri due indagati - uno spacciatore che avrebbe effettuato almeno 222 cessioni di cocaina a Parma e un corriere che a marzo 2023 è stato controllato a Cervia e arrestato in flagranza mentre prendeva dal doppio fondo della sua auto tre pacchi con 3,3 chili di cocaina - è stato quantificato il profitto delle cessioni di sostanza stupefacente pari a 360.000 euro ed è stata data esecuzione al sequestro di tale somma su beni mobili, immobili e partecipazioni societarie dei tre indagati.

Durante le indagini sono state riscontrate numerosissime cessioni di stupefacenti pari almeno a circa 9 chili di cocaina, ceduta allo spaccio a un prezzo compreso tra i 50 e i 70 euro al grammo. Nel corso di una delle perquisizioni compiute oggi, durante l’attività esecutiva a carico di uno dei destinatari della misura cautelare residente a Rimini, è stata rinvenuta un’ulteriore quantità di cocaina pari a circa 500 grammi.