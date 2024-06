Si sposta il chiosco della piadina di piazza Baracca: in autunno la riapertura nella nuova location

Nuova vita, ma soprattutto nuova location per il chiosco di piadina di piazza Baracca. A breve partirà infatti lo smantellamento della struttura adiacente al parcheggio della piazza che, nel successivo autunno, troverà una nuova casa nel quartiere Alberti. La Giunta di Ravenna ha approvato la delibera che consentirà lo spostamento del chiosco istituendo una nuova area che ospiterà la medesima attività artigianale sul lato nord est di piazza Bernini, fulcro del quartiere Alberti.

Come spiega l'assessora allo Sviluppo economico Annagiulia Randi, "il Comune ha accolto l'istanza del titolare che voleva trasferire il chiosco". Uno spostamento che tempo fa era stato annunciato dal vicesindaco Eugenio Fusignani. Per il titolare del chiosco bianco-verde era diventata ormai insopportabile la situazione di degrado e criminalità che avvenivano nella spazio e che "procuravano danni", come precisa l'assessora Randi, allo stesso chiosco. In particolare, si è più volte discusso del fatto che nel dehor dell'attività si intrufolassero dei malviventi. Il tutto in una piazza tristemente famosa per diversi fatti di cronaca avvenuti nei dintorni, fra cui un tentato omicidio e un accoltellamento. Motivi che quindi hanno spinto il titolare a ricollocare attività.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Il comune ha quindi individuato varie soluzioni alternative, con la scelta, condivisa dal titolare, che è poi ricaduta sull'area verde di piazza Bernini. Nella delibera si legge che "il trasferimento del chiosco di produzione e vendita piadina, potrà contribuire a migliorare l’offerta complessiva della zona, andando nello specifico a costituire un 'percorso commerciale', stante la presenza in loco anche di un punto vendita di quotidiani e periodici", all'interno di un quartiere molto frequentato e anche centro di vari eventi. I tempi dell'operazione prevedono entro luglio di portare a termine lo smantellamento del chiosco in piazza Baracca, mentre la nuova attività nel quartiere Alberti potrebbe aprire in autunno.

"Sarà anche l'occasione per nuovi interventi di riqualificazione in piazza Baracca", precisa Randi che anticipa alcune iniziative mirate a coinvolgere l'area già in estate, con la partenza delle "marching band" nella vicina piazzetta Gandhi, e anche nuove attività culturali pensate per coinvolgere la cittadinanza. Il tutto con l'intenzione di "utilizzare quello spazio per la città" conclude l'assessora, in un'area dove poi transiterà anche il percorso turistico delle mura ravennati.