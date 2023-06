Chiude il punto di raccolta per gli alluvionati: "La generosità della comunità cervese è stata importante"

Sabato si concluderà la raccolta straordinaria che il progetto Cervia Social Food ha gestito, in collaborazione con il Comune di Cervia, a sostegno delle famiglie alluvionate. Per questo l’Emporio Solidale di Cervia in via Levico 13 apre le porte nella giornata di giovedì, dalle 18 alle 20. Sarà un modo anche per conoscere le attività del progetto Cervia Social Food, che già nei mesi precedenti ha lavorato sulle politiche di recupero dei beni e di riduzione degli sprechi.

"La generosità della comunità cervese, degli imprenditori a livello nazionale e dei turisti che frequentano la nostra città è stata davvero importante e ha permesso di rispondere alle esigenze più immediate in collaborazione con il Comune e con i soggetti che, nei diversi territori colpiti, hanno avuto rapporti più diretti con i cittadini - affermano i responsabili del punto - Al fine di rendere evidente la generosità di cui la comunità cervese tutta nel suo complesso ha beneficiato, è nostra intenzione evidenziare tutto ciò che è stato raccolto, le modalità con cui questi beni sono stati immagazzinati e le modalità di distribuzione".