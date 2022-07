Chiude il servizio di ristorazione, Nsc: "I Carabinieri costretti a pranzare a spese proprie"

"Milano Marittima e Lugo, due compagnie di Carabinieri accomunate da un unico destino: la chiusura temporanea del servizio di ristorazione". Lo rende noto il Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) che denuncia il problema che vede i militari delle due stazioni del Ravennate "costretti a pranzi fugaci, di fortuna e al momento a spese proprie".

"Questa organizzazione sindacale - riferiscono i rappresentanti di Nsc La Porta e Maiorana - ha formalmente richiesto al Comando Legione Carabinieri di Bologna di intervenire per porre rimedio a questa grave situazione di disagio, che acuisce il 'malessere', già avvertito dal personale, per il mancato ripristino del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande che avrebbe potuto stemperare la criticità in atto".