Chiude il Moog, il curatore della rassegna: "Si perde un luogo di bellezza e di incontro"

La notizia della chiusura del Moog Slow Bar, in vicolo Padenna a Ravenna, ha gettato nello sconforto molti avventori del locale che, a breve, terminerà la sua attività. Ancora non si sa quale sarà il futuro dello spazio, potrebbe anche essere destinato a un altro tipo di attività. La notizia della chiusura è stata accolta con rammarico anche da Ivano Mazzani, educatore e organizzatore di eventi culturali che, per tre anni, ha curato la rassegna I Sabati del Moog all'interno del locale di vicolo Padenna.

"Il Moog chiude dopo 12 anni di attività e questo viene considerato una normalità. D'altra parte la proprietà ha tutto il diritto, visto che viviamo in un'economia di mercato, di decidere di scegliere altro - affema Mazzani - Fatto sta che questi luoghi importanti (pensiamo anche al Barnum, per esempio), che hanno caratterizzato la vita sociale, culturale, musicale di tanti giovani, di tante persone che in quel luogo non hanno trovato solo uno spazio per bersi una birra, invece hanno trovato un'espressione di diversità, legata al piacere del posto e a quello che veniva loro offerto, alla condizione di sentirsi bene e al piacere di scambiare esperienze esistenziali".

"Quindi una condizione di diversità umana in un luogo che è stato, per 12 anni, un luogo di bellezza, di piacere, di incontro, di pluralità, di umanità e dell'offerta culturale - conclude Mazzani - Questa parte non si paga. E chi vuole solo guadagnare è legittimamente dalla parte del proprio interesse, ma questo interesse chiude una realtà non omologante e che non era solo speculativa, ma viva e pulsante della città".