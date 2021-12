Chiudono i passaggi a livello sulla linea ferroviaria: viabilità modificata

Per permettere lo svolgiment dei lavori ai passaggi a livello sulla linea Faenza-Brisighella, nel Comune di Faenza è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni in diverse strade: via Errano, chiusura notturna del passaggio a livello (dalle 22.00 alle 7.00) dal 13 al 15 dicembre; via Portisano, chiusura del passaggio a livello dalle ore 21:00 del 17 dicembre alle ore 20:00 del 20 dicembre; via Oberdan, chiusura notturna del passaggio a livello (dalle 21.30 alle 7.00) dal giorno 19 dicembre al giorno 22 dicembre; via Dal Pozzo - Via Cittadini chiusura notturna del passaggio a livello (dalle 21.00 alle 7.00) dal giorno 20 dicembre al giorno 23 dicembre.