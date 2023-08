Chiusa la voragine: la strada distrutta dall'alluvione riapre al traffico

È stato riaperto al transito il tratto stradale della strada provinciale n. 60 "Di mezzo Corleto" al Km 9+100, nel comune di Faenza. La strada era stata coinvolta dall'alluvione del maggio scorso, risultando completamente distrutta. L a strada era crollata da un lato all'altro creando uno squarcio profondo all'altezza del Canale Emiliano Romagnolo, causando grossi disagi agli abitanti della zona, che dovevano aggirare tutta Reda e percorrere diversi chilometri anche per fare rifornimenti di acqua e cibo.

Si raccomanda il rispetto della segnaletica stradale presente, oltre alla dovuta prudenza, in quanto restano da completare alcune opere accessorie. "Grazie alla Provincia di Ravenna per l'intervento, assolutamente prioritario per la viabiltà del nostro forese", commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola.