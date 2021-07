Chiusa per lavori la E45 tra la Standiana e l'innesto con l'Adriatica

Per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione previsti nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 3 bis (E45).

Dalle ore 21:00 di lunedì 26 luglio, fino alle 6:00 della mattina di martedì 27 luglio sarà istituita la chiusura al traffico, in direzione Ravenna, nel tratto compreso tra lo svincolo di Standiana (km 243,500) lo svincolo di innesto con la SS 16 (km 250,565). La chiusura dello stesso tratto in direzione Roma è invece programmata dalle ore 21:00 di martedì 27 luglio alle ore 6:00 di mercoledì 28 luglio. In occasione delle suddette modifiche alla circolazione il traffico sarà deviato su via Dismano.