Migliaia di donazioni per Sara, saranno realizzati tutti i suoi desideri. Chiusa la raccolta fondi

Nel giro di appena quattro giorni sono stati raccolti più di 100mila euro per esaudire i desideri di Sara, la bimba faentina di 5 anni alla quale tre anni fa è stato diagnosticato un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio, e che di recente ha dovuto interrompere le cure. I genitori della piccola, non potendo più fare nulla per contrastare la malattia diventata ormai troppo grave, hanno deciso di far trascorrere alla loro bambina il tempo che le rimane nel migliore dei modi, esaudendo ogni suo desiderio e accompagnandola in tutti quei posti che vorrebbe vedere, prima che sia troppo tardi.

E la gara di solidarietà è partita subito fortissimo, tanto che nel giro di qualche giorno sono stati raccolti ben 117.433 euro, tra soldi donati nella raccolta fondi di Gofundme e quelli versati direttamente sul conto corrente della mamma di Sara, Maria Valgimigli. La famiglia ha quindi deciso di chiudere, almeno momentaneamente, la raccolta fondi, dal momento che i desideri di Sara potranno essere tutti realizzati con i soldi raccolti. Sempre per volere di babbo Mattia e mamma Maria, se i soldi raccolti non dovessero essere usati integralmente - nel caso in cui le condizioni di Sara peggiorino - saranno donati ad altre famiglie in difficoltà con bambini malati.

"Voglio ringraziare tutta Italia per essere stati vicino a Sara e alla sua famiglia, perché nessuno avrebbe mai immaginato che si potesse chiudere la lista di Sara in così poco tempo - commenta sui social il Babbo Natale dei Bambini, volontario che si occupa di bambini malati e che da tempo segue la piccola faentina - Ora io e i genitori di Sara stileremo il calendario di tutte le date, abbiamo dato opportunità anche a persone che hanno voluto ripetere più di una volta il desiderio, come andare a cavallo, l’elicottero, la festa con tanti bimbi, il castello, e la principessa e il servizio fotografico. Per correttezza vi dico anche che, se Sara dovesse avere qualche altro desiderio, ve lo comunicheremo ammesso solo che non ci siano più fondi, e che Sara da questo momento sarà accontentata in ogni cosa. Sara non ha sempre belle giornate perché il suo dolore le dà fastidio, quindi “doseremo” gli eventi in base alla condizione di Sara e saranno svolti nell’ordine che deciderà lei".