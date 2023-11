Lavori al ponte di via Trieste: chiusa la Classicana, viabilità modificata

A partire da martedì 14 novembre, per consentire la realizzazione di lavori al ponte di via Trieste che sovrappassa la strada statale 67 Tosco-Romagnola, sarà chiusa al transito la via Classicana in corrispondenza del ponte stesso. Secondo le attuali previsioni, i lavori termineranno al massimo giovedi16 novembre.

La realizzazione dell’intervento comporterà per la giornata di domani, martedì 14 novembre, la chiusura della corsia in ingresso al porto, quindi il traffico sarà deviato lungo via Trieste verso la rotonda degli Sgobbolari (direzione Marina di Ravenna). Mercoledì 15 sarà invece chiusa la corsia in uscita dal porto, quindi il traffico sarà deviato su via Trieste verso via Attilio Monti (ponte mobile).