Norme anti-Covid violate: chiuso il circolo per scambisti

Anche il club per scambisti è stato 'colpito' dalle normative anti-Covid. Nel weekend infatti il personale dell’Ufficio di Polizia Commerciale Tutela del Consumatore e dell’Ufficio Polizia Giudiziaria, in un controllo congiunto con i Carabinieri della stazione di Savio, ha effettuato un controllo al circolo privato per scambisti 'Timida' di Ravenna. Dal controllo sono emerse diverse irregolarità e sono state quindi elevate 4 sanzioni ai sensi del regolamento di igiene e 3 sanzioni per violazioni alla normativa anti-Covid. Il personale intervenuto ha, inoltre, proceduto alla chiusura del locale per avere somministrato alimenti e bevande senza autorizzazione ai sensi dell'ex dpr 235/01.