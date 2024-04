Chiuso dal 2017, tra degrado e occupazioni abusive: l'ostello Dante torna all'asta

Torna all'asta l'ostello Dante di via Nicolodi. La struttura, da tempo inutilizzata e spesso occupata abusivamente, qualche anno fa era già finita all'asta, andata però deserta. Ora, il prossimo 5 luglio, sul portale Astebook.com si svolgerà un nuovo tentativo di vendita.

Chiusa ormai sette anni fa a causa del fallimento della Aig – Associazione italiana Ostelli della Gioventù, la struttura è di proprietà del Comune di Ravenna per il 40%, un altro 40% è di proprietà della Provincia e il 20% residuo appartiene alla curatela del fallimento. E’ proprio per questo 20% che si terrà l’asta del 5 luglio, che parte da un prezzo base di 98.043,25 euro a seguito dei ribassi intervenuti (il valore da perizia è di 260mila euro).

"Le aste precedenti si sono, ovviamente, concluse tutte con un nulla di fatto, soprattutto perché i potenziali investitori privati, che pure ci sarebbero, non intendono entrare in quota di minoranza con soci istituzionali che poi non si potrebbero far carico della gestione alberghiera - spiega Giovanni Colmayer, responsabile relazioni esterne di Astebook.com - Da parte dei due enti, invece, non giungono segnali chiari in merito al futuro della struttura. Potrebbero rilevare (uno dei due) la struttura e decidere la sua destinazione, ma potrebbero anche decidere di affidare ad un terzo la vendita dell’intero complesso e monetizzare la loro quota".

L’ostello si sviluppa per una superficie di circa 1.900 metri quadrati e conta 49 stanze, con una capacità di oltre 100 posti letto. Sulla riqualificazione dell’immobile c’è un acceso dibattito ormai da anni: c’è chi vorrebbe modificarne la destinazione d’uso per farne un centro pubblico autogestito, c’è chi pensa di riadibirlo ad ostello e struttura ricettiva turistica, ma anche chi vorrebbe la riqualifica dello stesso per riportarlo alla sua originaria funzione come albergo o come residenza per universitari.

"La base di partenza della prossima asta, inferiore addirittura a 100.000 euro, potrebbe rendere semplice un intervento dei due enti proprietari della maggioranza, ma esporrebbe la vendita anche al rischio di interventi speculativi che potrebbero complicare l’evolversi della situazione - conclude Colmayer - E’ ora di prendere le decisioni che restituiscano questa struttura alla sua funzione originaria, favorendo il turismo giovanile per la città, oppure destinando l’immobile ad una funzione sociale".