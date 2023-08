Festa in spiaggia con 500 persone: bagno al mare di nuovo nei guai

Nuova "stangata" per uno stabilimento balneare di Marina Romea, che già a fine giugno era finito nei guai per aver allestito una "discoteca abusiva". Le forze dell'ordine - nell’ambito dei controlli previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto dal Prefetto di Ravenna, dal Sindaco, dai vertici delle Forze di Polizia e dalle associazioni rappresentative della categoria dei gestori dei locali da ballo - nella notte tra sabato e domenica scorsa sono intervenute nello stabilimento balneare riscontrando nuovamente l’apertura abusiva di un’attività di pubblico intrattenimento, in violazione del provvedimento del Comune di Ravenna che ne aveva sancito il divieto di esercizio.

Nella circostanza circa 500 persone erano intente a ballare, nonostante sull’attività pendesse un provvedimento del Comune di Ravenna che vietava l’esercizio di pubblico spettacolo emesso in conseguenza della precedente attività ispettiva. Lo stabilimento balneare è stato inoltre colpito da un provvedimento di chiusura di qualsiasi attività per la durata di tre giorni, la cui esecuzione interverrà alla fine di questo mese.