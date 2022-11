Verifiche lungo l'A14: per due notti di fila chiude il tratto tra Forlì e Faenza

Chiude per due notti di fila il tratto di A14 compreso tra i caselli di Faenza e Forlì. In particolare, dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì sarà chiusa la carreggiata sud, quella verso Ancona, mentre dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato quella nord, cioè verso Bologna. La chiusure si renderanno necessarie per verificare gli impianti installati lungo l'arteria. Questi gli itinerari alternativi suggeriti da Autostrade per l'Italia: per chi viaggia verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere via Granarolo, via Fratelli Rosselli, per poi proseguire lungo la via Emilia, la Tangenziale di Forlì (uscita cimitero) per poi proseguire lungo via via Ravegnana e rientrare sull'A14 al casello di Forlì. Per chi viaggia verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere un tratto di via Ravegnana, per poi imboccare la Tangenziale di Forlì verso Faenza, procedere lungo la via Emilia, quindi proseguire per via Fratelli Rosselli e via Granarolo, per rientrare sull'A14 alla stazione di Faenza.