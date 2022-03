Chiusura della diga Zaccagnini a Marina in diverse giornate fino a giugno: il calendario

Per lo svolgimento di lavori non rinviabili di manutenzione straordinaria del piano viabile e lo svolgimento del corso basico per sommozzatori dei Vigili del fuoco abbinato alla fase di training operativo del corso allievi istruttori sommozzatori dei pompieri, la diga foranea sud Zaccagnini a Marina di Ravenna sarà chiusa parzialmente e/o totalmente secondo il calendario disposto dall’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale firmata venerdì.

L'ordinanza dispone il divieto di accesso al solo tratto conclusivo (ultimi 900 metri) della diga foranea nelle giornate dal 14 marzo al 18 marzo e la chiusura totale dal 21 marzo al 25 marzo. L’ordinanza dispone, inoltre, il divieto di accesso al solo tratto conclusivo della diga dalle ore 07.30 alle ore 17.30 nelle seguenti giornate: dal 28 marzo al 9 aprile, dall'11 aprile al 14 aprile,

dal 19 aprile al 20 aprile, dal 26 aprile al 28 aprile, dal 3 maggio al 6 maggio, dal 9 maggio al 12 maggio, dal 17 maggio al 20 maggio, dal 23 maggio al 26 maggio, dal 31 maggio all'1 giugno, il 3 giugno, dal 6 giugno al 10 giugno e dal 13 giugno al 17 giugno; dalle ore 07.30 alle ore 13.00 nelle seguenti giornate: 15, 23 e 29 aprile, 7, 13, 21 e 27 maggio e 4 giugno.