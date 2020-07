Chiusura estiva e aperture serali straordinarie per il Museo Civico di Bagnacavallo

Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo resterà chiuso al pubblico per la consueta pausa estiva da martedì 4 fino a lunedì 24 agosto compreso, per riaprire regolarmente a partire da martedì 25 agosto. Sono tuttavia previste alcune aperture serali straordinarie, in occasione delle serate della rassegna "Al chiostro d’estate" organizzata dalla Biblioteca Comunale di Bagnacavallo “G. Taroni”: lunedì 3, 17, 24, 31 agosto e martedì 8 settembre le collezioni permanenti del museo saranno gratuitamente visitabili dalle 20 alle 23.30, nel rispetto delle disposizioni di distanziamento e indossando la mascherina. I visitatori saranno invitati a seguire un apposito percorso all’interno delle sale e, se necessario, gli accessi saranno contingentati per garantire all'interno degli spazi il rispetto della distanza interpersonale. Per l’ingresso al museo la prenotazione non è richiesta, mentre per gli incontri della rassegna nel chiostro è necessario telefonare alla Biblioteca Taroni (0545280912).

