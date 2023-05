Chiusura del ponte mobile, il Comune apre il "varco" in via di Roma per risolvere i problemi di traffico

Un 'passaggio' attraverso il centro per alleviare il traffico che si è creato in alcune delle principali strade cittadine. Via di Roma potrebbe presto essere aperta al traffico per rispondere ai recenti disagi sulla viabilità a Ravenna causati dalla chiusura del ponte mobile. "I giusti lavori da eseguirsi al ponte mobile che ne comportano la chiusura determinano, ancorché temporaneamente, una diversa dinamica del traffico urbano. Per questo col sindaco e il collega Baroncini ci siamo confrontati sull’opportunità di riaprire il tratto di via di Roma compreso tra via Carducci e via Guaccimanni per tutto il periodo dei lavori. Siamo convinti che questa sarebbe la risposta migliore da dare a un’inevitabile emergenza che si è venuta a determinare". Lo scrive su Facebook il vicesindaco Eugenio Fusignani.

La decisione, dunque, è già stata presa. L’Amministrazione comunale fa sapere infatti che consentirà, in via sperimentale, la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma. Si stanno perfezionando tutti gli atti necessari, con l'obiettivo di attuare il provvedimento nel corso della giornata di giovedì 11 maggio. Pertanto il varco Sirio installato all’incrocio tra via Carducci e via di Roma rimarrà attivo con funzione di monitoraggio e sospensione dell’attività sanzionatoria; i punti critici verranno monitorati dalla Polizia Locale. Viene quindi temporaneamente sospesa la zona a traffico limitato di via di Roma nel tratto compreso fra via Carducci e via Guaccimanni.

Come cambierà la viabilità

L'apertura del "varco" nel tratto fra via Carducci e via Guaccimanni permetterà dunque agli automobilisti di percorrere, come un tempo, l'itinerario che collega Porta Serrata a Porta Nuova, le entrate storiche a nord e sud del centro. Si potrà così scendere da via di Roma fino all'angolo con viale Farini, quindi svoltare a sinistra in viale Farini, alla rotonda della stazione girare a destra in piazza Farini e poi ancora a destra in via Carducci. In fondo a via Carducci ecco la novità: la possibilità di svoltare a sinistra e tornare su via di Roma in direzione sud fino a Porta Nuova e proseguire il percorso su via Cesarea. Un itinerario che permetterà un notevole risparmio di tempo per chi deve passare dalla zona nord a quella sud della città.