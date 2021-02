Chiusura temporanea della provinciale Dismano: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 1 marzo a domenica 21 marzo verrà sospesa la circolazione lungo la sp 118 Dismano in corrispondenza dell’innesto con via Nuova nell’abitato di San Zaccaria (nel tratto compreso tra la pk 12+850 e la pk13+150) per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di demolizione dell’esistente ponte sullo scolo consorziale Torricchia e di posa in opera e varo del nuovo manufatto scatolare.

Con tale intervento si vuole procedere all’adeguamento idraulico del ponte sullo scolo Consorziale Torricchia posto a servizio della SP 118 Dismano in località San Zaccaria mediante la completa sostituzione dello stesso con un nuovo manufatto scatolare e contestualmente si vuole procedere all’innalzamento delle condizioni di sicurezza dell’attuale innesto si via Nuova sulla SP 118 Dismano mediante la razionalizzazione dell'intersezione a raso esistente.

Le modifiche alla viabilità

Il transito dei veicoli sarà deviato nella seguente modalità:

i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Cesena lungo la SP 118 Dismano giunti nei pressi dell’abitato di San Zaccaria devieranno in sinistra sulla SP 3 Gambellara in direzione Castiglione di Ravenna ove si immetteranno sulla SP 254R di Cervia in direzione Forlì percorrendola fino a giungere al centro abitato di Casemurate dove rientreranno sulla SP118 Dismano;

i veicoli provenienti da Cesena e diretti a Ravenna lungo la SP118 Dismano, giunti al centro abitato di Casemurate devieranno sulla SP 254R Di Cervia in direzione Cervia e la percorreranno fino a giungere all’ abitato di Castiglione di Ravenna dove si dovranno immettere sulla SP 3 Gambellara in direzione Ravenna e percorrerla fino a giungere sulla SP 118 nei pressi dell’ abitato di San Zaccaria;

inoltre, su un itinerario alternativo “consigliato” per il traffico diretto ai capostrada della SP 118 Dismano Ravenna e Cesena costituito dalla SS 3 Tiberina-E45 Orte-Cesena-Ravenna attraverso le uscite/ingressi di Osteria e di Casemurate.

I veicoli diretti verso Via Nuova potranno accedervi percorrendo Via Erbosa attraverso la connessione con la SP 2 di Cervia se provenienti da Forlì - Cesena o la Via Becchi Tognini se provenienti da Ravenna.

Sul posto verrà apposta specifica segnaletica di indicazione. Si invita pertanto l’utenza stradale ad adottare una guida consapevole e prudente. Durante il periodo di sospensione della circolazione lungo la SP118 Dismano saranno garantiti alla cittadinanza tutti i trasporti pubblico locale e scolastici.