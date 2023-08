Chiusure estive delle biblioteche lughesi: il servizio nelle settimane di Ferragosto

Le biblioteche Trisi di Lugo e Baioni di Voltana resteranno chiuse dal 7 al 20 agosto per le consuete operazioni di pulizia e per consentire al personale bibliotecario di effettuare alcune riorganizzazioni degli spazi. Durante il periodo di pausa sarà possibile restituire il materiale preso in prestito inserendolo all'interno del box situato esternamente alla biblioteca Trisi e funzionante 24 ore su 24.

In questo periodo la consultazione dei quotidiani che la Trisi garantisce ai suoi utenti viene mantenuta e sarà possibile presso il bar all'interno del parco "Il Tondo". Ogni mattina, dalle 9, sarà possibile leggere i principali giornali nazionali per tutta l'apertura dell'esercizio pubblico tranne il sabato, la domenica e il 14 e 15 agosto. Inoltre, ricordiamo che nelle settimane del 14 e 21 agosto sarà sospeso anche il prestito gratuito circolante a cui la Trisi aderisce come capofila insieme alle biblioteche di Cervia, Cesena, Cesenatico, Faenza, Ravenna e Rimini. Il servizio riprenderà a partire dal 28 agosto.