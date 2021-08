Cibi scaduti in hotel, sequestrati 30 chili di alimenti e maxi sanzione per il titolare

La Polizia Locale di Ravenna - Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore, insieme ai Carabinieri di Marina Romea, in azione per il controllo degli standard qualitativi di servizio offerti dalle strutture ricettive del territorio ravennate. Controllato un albergo in località Marina Romea, al termine dell’attività ispettiva, secondo gli agenti, è stato riscontrato che nei locali adibiti a cucina erano presenti numerose confezioni di cibi scaduti, nonché alimenti sfusi in pessimo stato di conservazione, alcuni dei quali addirittura in stato di decomposizione.

Secondo gli investigatori parte di questi alimenti erano in corso di preparazione e stavano per essere somministrati all’ignara clientela in occasione del pranzo. Gli agenti hanno dunque sequestrato i prodotti alimentari - circa 30 chilogrammi tra verdure, insaccati, latticini, pasta all’uovo – e comminato al titolare dell’attività sanzioni pecuniarie ammontanti a circa 16000 euro.

L’attività ricettiva, al termine degli accertamenti, sarà segnalata all'Ausl nonché agli organi periferici del Ministero delle Politiche Agricole.