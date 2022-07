Cibo e vestiti per l'infanzia: la generosa donazione di Ravenna Solidale

La generosità di Ravenna Solidale non si ferma nei confronti dei bambini e delle famiglie indigenti. Sabato mattina, presso il centro di smistamento dei materiali di prima necessità di Ravenna Solidale all'interno della CMC in via Trieste, il presidente Charles Tchameni Tchienga della onlus Il Terzo Mondo ha ricevuto un grande quantità di doni alimentari e di vestiti. Il materiale, consegnato da Fabio Marzufero e Paola Gelli entrambi rappresentanti di Ravenna Solidale, è composto da 259 omogeneizzati di vari gusti e generi, 10 litri di latte per la crescita e tantissimi vestiti per l'infanzia.

“Questo prezioso dono ci permetterà ad essere pronti a fare sorridere i nascituri e le loro rispettive famiglie già dal 7 settembre 2022, giorno previsto per la riapertura dello Sportello del Sorriso” ha dichiarato il presidente della Onlus Charles Tchameni Tchienga, ringraziando profondamente Ravenna Solidale per il grande gesto di affetto e di solidarietà e la Cooperativa Consar Service per la logistica.

Concludendo, Tchameni coglie l'occasione per lanciare un appello alla cittadinanza: c'è necessità di pannolini, salviette igieniche e latte per la crescita, poiché le richieste delle famiglie in difficoltà seguite dall'associazione abbondano: "Sarebbe una grande mano per le famiglie indigenti. Soprattutto in questo momento di crisi alimentare anche infantile".