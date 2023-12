Ciclabilità e riqualificazione al centro del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Cervia

È in fase di conclusione il percorso di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Cervia che sarà approvato dal Consiglio Comunale nei primi mesi del 2024. Il piano, adottato con Delibera di Giunta Comunale nel settembre 2022, è stato oggetto di osservazioni ed ha recepito, all'interno della relazione strategica del rapporto ambientale e dei relativi elaborati grafici, i contributi degli enti competenti in materia ambientale.

E’ stato illustrato in una presentazione pubblica il 5 dicembre dall’Assessore all’Urbanistica Enrico Mazzolani e del Dirigente Settore Programmazione del Territorio Daniele Capitani, alla presenza dei soggetti che avevano preso parte al percorso partecipato durante la sua stesura. Sono infatti stati coinvolti diversi gruppi di interesse quali scuole, consigli di zona, associazioni di categoria, operatori del trasporto pubblico locale, turisti che hanno fornito contributi poi integrati nello strumento.

Tra gli aspetti prioritari vi è la ciclabilità, per la quale sono previste azioni di connessione capillare del territorio, al fine di mettere in relazione le aree strategiche della città e la riqualificazione degli spazi pubblici per destinarli alle persone, ai bambini e alle famiglie, recuperando le aree in abbandono tramite anche interventi sperimentali e con alto valore comunicativo. Si evidenziano anche le tematiche relative all'accessibilità ed alla sicurezza dei percorsi, all'incentivazione dei mezzi elettrici ed al potenziamento del trasporto pubblico, con particolare attenzione alla riorganizzazione dei flussi di traffico nelle aree più densamente frequentate.

Tale strumento, non obbligatorio per i comuni con meno di 100.000 abitanti come Cervia, consente tuttavia una pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio lungo periodo, sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana. Inoltre propone il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto urbanistico.