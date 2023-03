Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, in centro a Cervia. Un 87enne della zona stava andando in bicicletta lungo viale Giuseppe di Vittorio quando, non molto distante dall'incrocio con via XXII ottobre, è stato travolto da un'auto, una Nissan, condotta da un 76enne residente a Ravenna. La dinamica dell'incidente ancora non è chiara, fatto sta che il ciclista è rovinato sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Illeso, invece, l'automobilista. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Cervia.

