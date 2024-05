Cinema d'estate alla Rocca: la stagione ci sarà, ma in uno spazio più ridotto

Con l'ultima fase dei lavori di riqualificazione in corso all'interno della Rocca Brancaleone, in molti avranno forse temuto che non ci sarebbe stato modo di svolgere la tradizionale rassegna cinematografica estiva (Rocca Cinema). Pare infatti che l'Amministrazione per l'estate 2024 avesse vagliato anche una soluzione alternativa in Darsena, ma alla fine ha prevalso l'affetto per il forte d'origine veneziana. Il Comune di Ravenna ha così pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata a individuare soggetti interessati all'allestimento, alla realizzazione e alla gestione della rassegna cinematografica.

"La procedura - come si legge nel documento - è suddivisa in due fasi: la prima fase finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati alla conclusione di un accordo con il soggetto concessionario dell’area parco denominata “Rocca Brancaleone” per le attività di allestimento, realizzazione e gestione tecnico – organizzativa della rassegna cinematografica estiva 2024; la seconda fase, da svolgersi in seguito alla richiesta di presentazione del progetto culturale, è destinata a selezionare la proposta più aderente alle finalità pubbliche sottese alla presente procedura, fra quelle presentate dagli operatori che avranno manifestato interesse".

Una buona notizia per la Rocca Brancaleone, che ospita la rassegna cinema fin dal 2004. Tuttavia i lavori, con conclusione prevista nella primavera 2025, impongono un ripensamento degli spazi. Con l'arce impegnato dai lavori di riqualificazione, il Comune avrebbe così individuato un'altra area del parco della Rocca per ospitare la rassegna. Un'area certamente più ridotta, posta proprio vicino alla zona dell'arce. Mentre rimarrebbe a disposizione il solito spazio per la biglietteria del cinema. Insomma, sarebbe un escamotage per non cancellare la rassegna e proseguire nella tradizione ormai ventennale del cinema all'aperto nella Rocca, anche se non è ancora noto il numero di posti a disposizione di questa nuova soluzione. L'onere di valutare la sistemazione (e di conseguenza la capienza) dell'arena provvisoria spetta infatti al futuro gestore, che sarà tenuto a presentare un progetto.

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione avranno tempo fino al 20 maggio per presentare la propria richiesta. Fra gli obblighi dei gestori, che dovranno prima concludere un accordo con il concessionario dell’area (l'associazione temporanea di imprese composta da San Vitale Cooperativa Sociale, Jem Srl e Villaggio Globale), ci sarà quello di "predisporre un progetto culturale comprensivo di almeno 45 proiezioni" e prevedere un biglietto di ingresso con valore massimo di 7 euro. Possono presentare una proposta gli operatori economici che dimostrino di avere maturato cumulativamente esperienza nella gestione di almeno 3 rassegne cinematografiche, comprendenti ciascuna un minimo di 30 proiezioni.

I lavori in corso

La nuova sistemazione dell'arce della Rocca Brancaleone potrà ospitare 1400 spettatori, in parte in platea in parte sulle nuove tribune. Oltre al riallestimento dell’area è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza e alle esigenze per il pubblico spettacolo; si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento. L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, comprendente il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli. Sono state invece stralciate la realizzazione della struttura metallica reticolare a reintegrazione dell’immagine delle volumetrie demolite alla fine del XVIII secolo e la struttura mobile di copertura a velario. L'intervento dovrebbe concludersi entro la primavera del 2025.