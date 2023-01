La città resta senza cinema: l'insegnante raccoglie fondi e lo riapre per la rassegna dei bambini

I bambini di Lugo tornano al cinema. Ha destato grande sgomento, l'anno scorso, la notizia della chiusura dell'ultima sala rimasta a Lugo, il cinema parrocchiale San Rocco. Ora, però, il cinema riapre grazie alla volontà del docente della scuola primaria 'Garibaldi' di Lugo Davide Solaroli, che spiega: "Quando ho letto sui giornali che il cinema non avrebbe riaperto i battenti a causa dei costi diventati insostenibili, mi sono subito tornati alla mente i bei pomeriggi domenicali che io e mia moglie abbiamo trascorso con i nostri figli piccoli al San Rocco a vedere i film della rassegna 'Cinema in famiglia'. Per noi, e credo di poter dire anche per tante altre famiglie lughesi, poter vedere questi film a due passi da casa è stata un'importante e graditissima opportunità, per cui ho pensato a quanto avrebbe perso la città con la chiusura del cinema e di conseguenza con la fine della rassegna".

Lugo, spiega l'insegnante, "ha assolutamente bisogno che esperienze positive come questa possano continuare a vivere". Motivo per cui Solaroli si è dato da fare affinché il cinema potesse riaprire almeno per poter offrire ancora il 'Cinema in famiglia'. "Dopo aver parlato con Don Carlo Sartoni, gestore dell’immobile, e aver saputo da lui l’ammontare della cifra che sarebbe servita per coprire i costi dell’apertura del San Rocco per sei domeniche, mi sono messo alla ricerca di fondi e, grazie al contributo di sponsor che hanno davvero a cuore il nostro territorio - tra cui in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e la Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese - anche quest’anno la rassegna si farà; segno che, con un po’ di impegno e un po’ di buona volontà, tutto è possibile se ci si crede".

Per sei domeniche, a partire da domenica 12 febbraio fino a domenica 26 marzo (con esclusione di domenica 19 febbraio per evitare sovrapposizioni con la rassegna di teatro per bambini al Teatro Rossini), il cinema apre ai bambini e ai loro genitori per la proiezione unica delle ore 14.30.