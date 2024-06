Cinghiali e fauna selvatica, Coldiretti alla Prefettura: "Danni per 200 milioni nei campi"

“Per affrontare il problema dei danni in agricoltura da fauna selvatica serve un approccio più incisivo, un maggiore impegno da parte della politica perché la presenza di cinghiali e selvatici, nonostante i passi avanti fatti in questi anni nel Ravennate, non è un problema solo per gli agricoltori, ma per tutti”. A illustrare la situazione legata alla proliferazione della fauna al Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, nel corso di un incontro svoltosi in mattinata, Presidente e Direttore di Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte e Assuero Zampini, che hanno annunciato l’avvio dello stato di agitazione e una mobilitazione su scala nazionale e regionale finalizzata ad ottenere risposte tempestive ed efficaci per contenere la presenza dei cinghiali, della fauna selvatica e degli animali fossori.

“Riteniamo – ha detto Dalmonte – che questa sia ormai diventata una questione di primaria importanza e urgenza, non solo per le aziende agricole, ma per la sicurezza di tutta la comunità. I cinghiali rappresentano un pericolo crescente, causando ogni anno numerosi incidenti stradali e provocando danni ingenti alle colture e alle proprietà agricole, pari a circa a 200 milioni di euro/anno con una popolazione verificata di più di 2,3 milioni di cinghiali in tutta Italia. A ciò si aggiungono i problemi di natura sanitaria ed economica legati al pericolo di diffusione della Peste Suina Africana (Psa)”.

L'organizzazione agricola richiede, quindi, interventi celeri e l’attuazione del piano regionale straordinario di contenimento per garantire la sicurezza delle colture e degli allevamenti. “Abbiamo consegnato al Prefetto tutto il materiale che rappresenta il motivo della mobilitazione di Coldiretti - ha aggiunto il Direttore Zampini – presidieremo il territorio fino a quando non otterremo dalle Istituzioni quello che spetta ad agricoltori, allevatori, cittadini e consumatori”.

“L’incontro con il Prefetto De Rosa, che ringrazio per l’attenzione e la disponibilità che da sempre mostra verso questi temi – conclude il Presidente Dalmonte - rappresenta un passo importante verso una soluzione che tuteli la sicurezza delle persone e il lavoro degli agricoltori e degli allevatori. Come sempre Coldiretti è pronta a collaborare, anche dal punto di vista tecnico, per arrivare nei tempi più rapidi possibili a raggiungere risultati concreti e definitivi”.