Gruppi di cinghiali al parco a poca distanza dalle case, il Comune: "La Polizia Provinciale sta affrontando il problema"

Cinghiali a Castel Bolognese a poca distanza dalle case. Gli avvistamenti nei giorni scorsi sono stati diversi, con gruppi di animali immortalati e pubblicati nei gruppi Facebook della città. In merito a questi avvistamenti, l'amministrazione comunale informa che le segnalazioni pervenute sono state inoltrate alla Polizia Provinciale, che sta attivando le azioni necessarie per affrontare il problema. Si informa inoltre che in caso di avvistamento di cinghiali o più in generale di fauna selvatica occorre effettuare le segnalazioni al centralino della Polizia Provinciale: 0544258922.