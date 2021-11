Cinquant'anni fa il disastro aereo di Montaletto: una tragedia che costò la vita a 8 persone

Doveva essere un giorno di festa, ma si trasformò in un inferno di fuoco e dolore. Ricorrono quest'anno i 50 anni dalla cosiddetta 'tragedia del Ventaglio': il fatto risale al 4 novembre del 1971 quando in via Bollana a Montaletto di Cervia un jet militare precipitò travolgendo le auto presenti. Il terribile incidente avvenne a poca distanza dall'aeroporto dell'Aeronautica militare di Pisignano, dove si stava svolgendo un'esibizione pubblica per la festa delle forze armate, e costó la vita a otto persone, sette civili oltre al pilota dell'aereo.

L'incidente aereo

In occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate del 1971, l'aeroporto di Pisignano ospitò una manifestazione che aveva per protagonista uno dei nuovi aerei G-91Y, ai comandi del tenente colonnello Luigi Weber. All'incirca alle tre del pomeriggio, il pilota stava eseguendo una serie di manovre acrobatiche a bassa quota quando, secondo quanto riferirono i testimoni, una lingua di fuoco si sprigionò da uno dei due motori e il velivolo precipitò a vite. Il 4 novembre, allora, era una giornata festiva e quindi erano tante le persone presenti in zona per assistere allo spettacolo anche nella vicina località di Montaletto. L'urto dell'aereo fu impressionante e terribile: il velivolo si schiantò sulle auto in via Bollana, a poca distanza dal ristorante Al Ventaglio (oggi Ca’ Nori), e il conseguente incendio causato dal cherosene sprigionato dai serbatoi coinvolse decine di veicoli, creando un inferno di fuoco per centinaia di metri in tutte le direzioni.

Le fonti del tempo raccontano che numerosi automobilisti si fermarono a soccorrere come potevano i feriti, mentre il fuoco divampava ancora. Intorno al punto dello schianto tutto bruciava. Sul posto giunsero appena possibile i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli specialisti dell'aeronautica che lottarono contro le flamme per mettere in salvo quante più persone possibile. Le ambulanze corsero avanti e indietro per trasportare i feriti negli ospedali di Rimini e di Bologna per tentare di salvare ogni vita. Due dei pazienti trasportati erano in condizioni disperate e non riuscirono a sopravvivere alle ustioni riportate nel rogo. Alla fine il bilancio fu di sette morti oltre al pilota. Fra loro c'erano quattro bambini tra i 5 e i 12 anni.

Le vittime dell'incidente

Nel fatale incidente persero la vita il pilota, il tenente colonnello Luigi Weber, 32enne di Bolzano, i cervesi Gianfranco Giordani di 37 anni, la moglie Giuliana Gambi di 36 anni, i loro due figli Giampiero e Guglielmo, rispettivamente di 12 e 8 anni, un amico dei due ragazzi, Mauro Peraccini di 12 anni, e gli imolesi Natalina Bianconcini di 5 anni, insieme alla mamma Martina Bachilega di 39 anni. Alla tragedia scampò per un soffio il pastore Fiore Monzione, che si trovava lì nei paraggi con il suo gregge di pecore: raccontò di essersi salvato gettandosi a terra. L'uomo riportò solo delle lievi ustioni, mentre il suo gregge fu decimato. E tanti altri furono i feriti in quella drammatica giornata.

A 50 anni dalla tragedia

Il ricordo della strage di Montaletto è ancora oggi ben vivo nella comunità cervese. "Una tragedia che segnò profondamente la storia della nostra città e dell’aeroporto e che oggi a 50 anni da quell’evento vogliamo tenere a memoria - ha dichiarato recentemente il sindaco di Cervia Massimo Medri - Tante cose sono cambiate da quei tempi e ora il rapporto con la base aerea è improntato su una reciproca collaborazione. L’attività del 15° stormo è preziosa per la salvezza delle vite umane nelle operazioni di soccorso per la ricerca di dispersi, per il trasporto sanitario d’urgenza, per l’attività degli incendi boschivi. La presenza dell’Aeronautica fa parte del nostro tessuto e vive di un’interazione fattiva, sensibile alle diverse realtà del territorio cervese".