Cinque colpi esplosi contro la prostituta: si stringe il cerchio intorno all'aggressore

È stata interrogata all'ospedale Bufalini di Cesena la 29enne bulgara che domenica sera è stata colpita da alcuni colpi di pistola sulla Statale Adriatica all'altezza della Cava Manzona vecchia, tra Savio e Fosso Ghiaia. La prostituta ha raccontato quanto successo agli inquirenti dal letto d'ospedale dove si trova ancora ricoverata. La donna ha spiegato di aver provato a difendersi dagli spari - cinque, esplosi con una pistola semiautomatica, forse una calibro 9 - facendosi schermo con le braccia. Ancora ignota l'identità dell'aggressore, anche se con tutta probabilità si tratterebbe di un uomo nel giro della prostituzione.

Provvidenziale è stata l'ambulanza del 118 che proprio in quel momento stava passando dall'Adriatica che, oltre a soccorrere velocemente la ferita - ormai incosciente-, avrebbe dato alcune informazioni importanti per cercare di risalire all'uomo che ha sparato contro la 29enne. Si tratterebbe di un uomo, per i quale si indaga per tentato omicidio, a bordo di un'auto di colore chiaro. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola mercoledì.