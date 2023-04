Cinque Comuni della Riviera si trasformano nella casa delle vacanze per influencer, tiktoker, youtuber

Youtuber, tiktoker, content creator, saranno loro i protagonisti assoluti dell'estate lungo il litorale adriatico, attraverso una serie di appuntamenti ed eventi diffusi dedicati espressamente agli appartenenti alla Generazione Z (quella dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) e alla cosiddetta Generazione Alpha (la prima generazione interamente nata nel nuovo millennio), che avranno la possibilità di incontrare i propri beniamini. Un flusso costante e ininterrotto di impression, views e condivisioni, nuove forme di linguaggio e modalità espressive per trasformare la Romagna in una sorta di casa al mare ideale per i giovani, i giovanissimi e le loro famiglie. Una grande community itinerante, composta da milioni e milioni di persone, collegate simultaneamente per condividere una vacanza da sogno nei cinque diversi Comuni. Oltre agli spettacoli che animeranno le cinque località della Riviera, #ROMAGNAWOW punta a coordinare attività importanti di promozione turistica. Un mediamix tra attività online e offline, diretto ed efficace.

“La Romagna non può mancare a un appuntamento così importante dedicato ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, che avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i loro influencer, le star del web che creano contenuti coinvolgenti sulle varie piattaforme, aggregando intorno a loro milioni di follower – afferma Jamil Sadegholvaad, Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini - Come amministratori di città vocate al turismo, i miei colleghi e io, non potevamo trascurare tali tribù di appassionati. Coinvolgere ed essere a nostra volta coinvolti in iniziative dal taglio contemporaneo che richiama una tribù di appassionati e le loro famiglie. Abbiamo ritenuto che per poter capire meglio le esigenze dei nostri ragazzi, dobbiamo conoscere i loro ambienti preferiti! Ecco che allora, come Visit Romagna ci siamo sentiti di appoggiare questo evento a tappe tra i Comuni di Cattolica, Pinarella di Cervia, San Mauro Mare, Bellaria Igea Marina e Rimini. Dietro a questi video ci sono persone che hanno storie da raccontare e condividere in momenti di aggregazione dov’è bello che tra ragazzi si ritrovino”.

"Ai creator coinvolti sarà data ampia libertà di raccontare le loro esperienze e le località ospitanti tramite contents caricati sui propri profili social - spiega Andrea Prada, produttore e direttore artistico del progetto #ROMAGNAWOW -. Daremo vita e coordineremo una social crew, composta da giovani creator che stanno emergendo sulle diverse piattaforme, per raccontare l'intera stagione, durante le singole esperienze negli eventi e nelle località". Dall'altro lato, per quanto riguarda l'attività offline, "Abbiamo dato vita ad una importante partnership, con il gruppo Multiradio, per la promozione su Radio Bruno e sul portale Altarimini. Inoltre durante tutti gli appuntamenti realizzeremo un villaggio di intrattenimento con selfie station (gonfiabili scenografici, scritte giganti, etc). L'intenzione, oltre a quella di intrattenere il pubblico, è quella di far realizzare tantissimi contenuti originali che gli utenti potranno caricare sui social".

Il programma

10/11 giugno Cattolica - Piazza Primo Maggio

Sul palco di Cattolica, il 10 giugno, saliranno i DinsiemE, con il loro show accompagnato da un momento meet&greet. I DinsiemE sono tra gli youtubers più seguiti dai bambini con oltre 1,6 milioni di iscritti sul canale YouTube. Hanno appena terminato il loro tour promozionale per l'uscita, al cinema, del loro primo film "Il Viaggio leggendario". L'11 giugno spazio ad un evento a cast con alcuni protagonisti di Amici.

17/18 giugno Pinarella di Cervia - Piazzale Moneta

Per la prima volta sarà portato in scena un evento con le due coppie "family" più famose di YouTube LaSabri & Pika con Space Family. Uno show accompagnato da meet&greet di fortissimo richiamo. Complessivamente, tra le piattaforma di YouTube e Instagram, le due coppie, contano più di 5 milioni di fan.

23/24/25 giugno San Mauro Mare - Arena Arcobaleno

Il 23 giugno spazio ad Arnaldo Mangini, l'attore comico famoso per essere il sosia di Mr Bean. Arnaldo è popolarissimo su Tik Tok contando più di 32 milioni di follower sul suo profilo (è il secondo italiano più popolare su Tik Tok) Il 24 giugno sarà la volta dello spettacolo di Coccole Sonore, il format, con l'amatissimo ragnetto Wiskey, del celebre canale YouTube dedicato ai più piccoli. Il canale Coccole Sonore, famoso per le sue canzoncine dedicate ai piccoli utenti, conta oltre 2,1 milioni di iscritti. Il 25 giugno protagonisti saranno invece i DinsiemE.

28/29/30 luglio Bellaria Igea Marina - Piazza Capitaneria di Porto

Il 29 giugno Bellaria - Igea Marina ospiterà #BeViral - il festival della musica virale. #BeViral è stato prodotto per la prima volta, quattro anni fa, proprio a Bellaria Igea Marina. Il format prevede l'esibizione, a cast, di cantanti che hanno realizzato hit musicali celebri e virali sulle diverse piattaforme. Il 30 luglio la città si animerà con lo show e meet&greet "Barbie e Ken on the beach" con Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. I due creator sono famosissimi, nelle piattaforme social, per saper unire il beauty and fashion al comedy.

4/5 agosto a Rimini - Piazzale Fellini

Il 4 agosto piazzale Fellini diventerà la location per lo show e il momento meet & greet dei diEFFE BROS. Il due fratelli sono, in questo momento, gli youtubers più seguiti dai teen agers. I loro esperimenti e le loro esperienze bizzarre, riportati nei video sul loro canale, stanno facendo impazzire gli utenti di YouTube. Il 5 agosto toccherà al Webboh Fest. Webboh Fest è il festival itinerante di Webboh, la principale community Gen-Z in Italia con oltre 2,5 milioni di follower: Cantanti e creator, idoli dei giovanissimi, si alternano sul palco per un vero e proprio show dal vivo, tra musica, challenge e tanto divertimento!