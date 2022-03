Cinque fiammanti "595" fanno da cornice ad una generosa donazione dell'Abarth Club Romagna

Il grande cuore dell'Abarth Club Romagna colpisce ancora. Destinatario di un nuovo progetto sociale è stato l'Istituto scolastico Persolino-Strocchi di Faenza. "Abbiamo deciso di donare una serie di materiali didattici per completare il progetto di restyling degli spazi dedicati all'inclusione degli alunni con diverse abilità e bisogni educativi speciali", spiega il presidente Raffaele Ricci. La cerimonia di consegna è avvenuta sabato scorso nel cortile esterno della sede dell'istituto, in via Medaglie d'oro, alla presenza del dirigente scolastico Daniele Gringeri, di Ricci, del vicepresidente del Club, Alessandro D'Antonio, di alcuni soci del club, della professoressa Francesca Sorrentino, referente del progetto, di un rappresentante dei genitori e di un'alunna. "Cinque Abarth 595 hanno fatto da sfondo a questo momento indimenticabile di inizio 2022, portando come sempre colore e allegria", conclude Ricci.