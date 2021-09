Cinque generazioni per festeggiare i 100 anni di nonna Dina

Nata in una famiglia di agricoltori nel comune di Brisighella, ha sempre vissuto in campagna svolgendo l’attività agricola

Lunedì 6 settembre Bagnara di Romagna ha festeggiato i 100 anni di Dina Graziani: la neocentenaria è stata festeggiata presso la sua abitazione, con gli amici e i parenti assieme al sindaco, al vicesindaco e al parroco don Pierpaolo Martignani, che hanno portato gli auguri di tutta la comunità.

Nata in una famiglia di agricoltori nel comune di Brisighella, ha sempre vissuto in campagna svolgendo l’attività agricola. Tra gli anni '50 e '60 si è trasferita a Bagnara di Romagna con il marito Mario Cappelli. Assieme hanno avuto una figlia, Edera, tre nipoti, sette bisnipoti e addirittura una trisnipote, Aurora. In tutto cinque generazioni che hanno festeggiato questo importante traguardo.