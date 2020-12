Cinque regali per far del bene: arrivano a Bagnacavallo le "Scatole di Natale"

Il gruppo scout Masci Bagnacavallo 1 porta in città "Scatole di Natale", un progetto di solidarietà per dare gioia ai più bisognosi in questo periodo difficile ma pur sempre natalizio.

Per partecipare bisogna prendere una scatola delle scarpe e metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta...), una cosa golosa, un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite...), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo...) e un biglietto gentile "perché – precisano gli organizzatori – le parole valgono anche più degli oggetti".

Da non dimenticare che: la cosa calda e il passatempo possono essere usati ma devono essere in ottimo stato; la cosa golosa deve essere cibo non deperibile e rigorosamente confezionato; il prodotto di bellezza deve essere nuovo. Una volta pronta, la scatola va incartata, poi in un angolo si deve scrivere a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino o bambina.

Le scatole saranno raccolte nei pomeriggi di sabato 12 e 19 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, in via Mazzini 33 presso la sede scout Agesci, accanto alla chiesa del Carmine di Bagnacavallo.