Ciotole d’autore: grande partecipazione alla lotteria di beneficenza

Giovedì sera, nella cornice del Mic, il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza, si è tenuta la serata conclusiva della quinta edizione di Ciotole d’Autore, manifestazione che coniuga la ceramica alla solidarietà. I pezzi destinati alla lotteria erano stati donati dagli artigiani italiani che hanno partecipato alle edizioni del 2020 e 2021 di Made in Italy, la mostra mercato della ceramica che Faenza ha organizzato in vece di Argillà Italia annullata a causa della pandemia.

Il progetto ‘Ciotole d’Autore’ ha una cadenza biennale ed è organizzato da Ente Ceramica Faenza insieme al Comune di Faenza e Rotary Club Faenza, con il contributo di Conad-Filanda Distribuzione, raccogliendo le ciotole, o comunque pezzi ceramici, che gli espositori delle manifestazioni che si svolgono in città donano all’organizzazione. Queste poi vengono messe all’asta a scopo benefico. Se negli anni passati il progetto ha sostenuto Mani Tese, Sos Donna Faenza, ‘ANFFAS Faenza’ e l’associazione GRD-Genitori Ragazzi Down, quest’anno due i progetti, di altrettante associazioni, contribuiranno a sostenere l’acquisto, da parte dell’associazione Fiori d’Acciaio, di un software, CEMS, da collegare a un mammografo per effettuare un approfondito esame diagnostico preoperatorio, al reparto di radiologia senologica; secondo progetto, quello sostenuto dall’associazione Gemellaggi Faenza portato avanti nella località di Damia-Eubea (Grecia), per contribuire a ripristinare la popolazione di pini di Aleppo, decimata dall’incendio dell’agosto 2021.

Giovedì sera al Mic si è tenuta la tradizionale cena-asta di beneficenza ‘Ciotole d’Autore con Zuppe di stagione’. L’asta ha previsto l’acquisto di un biglietto numerato e in base all’ordine di sorteggio, i partecipanti, circa un centinaio, hanno potuto scegliere il pezzo ceramico in esposizione. “Una serata -ha detto il sindaco Massimo Isola- molto bella e con una grande partecipazione di pubblico che, dopo un lungo periodo di restrizioni a causa della pandemia, aveva voglia di partecipare all’iniziativa. Sono davvero felice che le ciotole donate, e per questo devo ringraziare i ceramisti che hanno partecipato alle due edizioni di Made in Italy, siano andate tutte esaurite dopo l’asta, segno della grande sensibilità dei partecipanti. Devo ringraziare moltissimo anche i nostri partner, Rotary e Conad-Filanda Distribuzione, senza i quali la manifestazione quest’anno non si sarebbe potuta svolgere. A loro e a tutti quelli che hanno lavorato e partecipato, un grazie di cuore”.