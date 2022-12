Circola da 14 anni senza patente, scoperto dalla Polizia locale. Maxi sanzione di oltre 5 mila euro

Nei giorni scorsi agenti della Polizia locale in presidio di Massa Lombarda, S.Agata e Bagnara e guidati dalla comandante Paola Neri, hanno sanzionato due persone in due operazioni distinte per un ammontare di 7 mila euro.

Gli agenti hanno fermato e sanzionato un cittadino straniero residente a Massa, il quale da ben 14 anni circolava senza regolare patente conseguita in Italia. In questo caso la sanzione è di 5.100 euro. Pochi giorni dopo, sempre a Massa Lombarda è stato fermato un cittadino italiano la cui auto era sprovvista di assicurazione. Si tratta di un'infrazione reiterata, in quanto mesi fa gli era stata contestata la medesima irregolarità. La sanzione perciò è stata elevata a 1.850 euro, oltre al sequestro del mezzo e la sospensione della patente.

Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda e referente per la sicurezza e Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dichiara: "Gli interventi effettuati in vari comuni anche nei giorni scorsi, unitamente al prezioso supporto delle strumentazioni di cui ci siamo dotati come Unione, hanno messo ulteriormente in evidenza e conferito valore alla professionalità e assiduità con cui il comando della nostra Polizia locale opera a beneficio del rispetto delle regole e quindi di tutti i nostri concittadini".