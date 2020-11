Circolo aperto con 30 persone all'interno: la Polizia locale lo fa chiudere

Proseguono i controlli della Polizia locale di Ravenna, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, in seguito al dpcm del 3 novembre. Nella sola serata di giovedì sono state elevate 7 sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna, sei delle quali per omesso uso della mascherina, accertate da personale della unità operativa Sicurezza Urbana nella zona del parco Teresa Gamba. Dopo la mezzanotte, inoltre, una pattuglia della Sezione Pronto Intervento ha sorpreso un giovane in circolazione senza giustificato motivo.

Durante la giornata di venerdì, l’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha infine applicato il provvedimento di chiusura temporanea per 5 giorni a carico di un circolo privato dei lidi centrali, rimasto aperto, con 30 persone presenti all’interno, nonostante il divieto di prosecuzione di attività introdotto dalla normativa nazionale. Ulteriori controlli effettuati presso la zona dei giardini Speyer hanno portato alla contestazione di una violazione all’ordinanza n. 1376/2020 per consumo di bevanda alcolica contenuta in bottiglia di vetro.