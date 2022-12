Circolo Nautico Cervia: un nuovo programma sulla vela su "Radio Social Coast"

C’è anche la vela fra i molteplici argomenti di cui si occupa Radio Social Coast, la web radio nata a Cervia poco più di un anno fa. Da qualche settimana infatti, grazie a una collaborazione con Cristiano Fontana e Massimo Frigerio - entrambi consiglieri del Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia – è nato un podcast settimanale che si chiama “Barra a dritta”, e si occupa appunto di vela nelle sue varie accezioni: agonismo e regate, vela d’altura, ma anche disabilità.

Del resto, anche all’interno del Circolo, i due conduttori hanno mansioni diverse: Fontana è responsabile della vela solidale, Frigerio dell’attività agonistica.

Di questi e di altri temi legati alla navigazione a vela si parla durante il programma, anche grazie all’alternarsi di ospiti esterni: velisti, atleti e membri del Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela, ma non solo.

“Barra a dritta – spiegano Fontana e Frigerio – è un’ondata di novità per sentire la libertà data dalla navigazione in mare aperto, pur restando comodamente a casa: con questa trasmissione vogliamo farvi sentire in barca con noi”.

Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 16 dicembre alle 21, al link https://radiosocialcoast.it